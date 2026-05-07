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Europa-League-Halbfinale heute: Mit Freiburg - Braga

Zudem wird in der rein englischen Paarung Aston Villa gegen Nottingham Forest der zweite Finalist gesucht. LIVE-Konferenz:

Europa-League-Halbfinale heute: Mit Freiburg - Braga Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Wer zieht ins Finale der UEFA Europa League ein, das am 20. Mai in Istanbul stattfindet?

Nach dem Halbfinal-Hinspiel haben Florian Grillitsch und der SC Braga recht gute Karten. In Portugal konnte man sich 2:1 gegen den SC Freiburg durchsetzen.

Philipp Lienhart und Co. visieren am Donnerstag in Freiburg jedoch die Wende an (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Dieser TV-Sender zeigt SC Freiburg vs. SC Braga >>>

Im Finale wartet definitiv ein englischer Verein. Das zweite Halbfinale bestreiten nämlich Aston Villa und Nottingham Forest (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die "Tricky Trees" aus Nottingham konnten vergangenen Donnerstag einen 1:0-Heimsieg im Hinspiel einfahren.

LIVE-Ticker:

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