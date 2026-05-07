Standpunkt

Rangnick-Elf: Österreichs bestes Nationalteam?

Hat Österreich aktuell die stärkste Nationalmannschaft seiner Geschichte?

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Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 26 dreht sich alles um das ÖFB-Team. Unter Ralf Rangnick hat Österreich nicht nur sportlich überzeugt, sondern sich auch international neues Ansehen erarbeitet. Doch reicht das bereits, um von der besten Nationalmannschaft der Geschichte zu sprechen?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Harald Prantl (LAOLA1), wie dieses Team im Vergleich zu früheren Generationen einzuordnen ist – und ob wir gerade Österreichs stärkste Auswahl aller Zeiten erleben.

Hier ansehen:

Die 26. Episode als Podcast anhören:

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Toni Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

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