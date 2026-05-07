Schicksalstag für zwei ÖFB-Kicker in der UEFA Europa League!

Der SC Freiburg empfängt Sporting Club de Braga am Donnerstagabend zum Halbfinal-Rückspiel im Europa-Park-Stadion (ab 21:00 Uhr im Live-Ticker >>>).

Abwehrchef Philipp Lienhart oder Mittelfeld-Regisseur Florian Grillitsch ( <<< Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga) - wer zieht ins Endspiel ein?

RTL zeigt die Begegnung im Free-TV. Auf RTL+ wird zudem ein LIVE-Stream zur Verfügung gestellt. Ab 20:15 Uhr startet die Übertragung, der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr.

Auch Canal+ hält Übertragungsrechte für die Partie. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel ab 21:00 Uhr, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>