Dieser TV-Sender zeigt SC Freiburg vs. SC Braga
Runde zwei im ÖFB-Legionärsduell der UEFA Europa League. Hier siehst du den Kampf ums Finale im TV:
Schicksalstag für zwei ÖFB-Kicker in der UEFA Europa League!
Der SC Freiburg empfängt Sporting Club de Braga am Donnerstagabend zum Halbfinal-Rückspiel im Europa-Park-Stadion (ab 21:00 Uhr im Live-Ticker >>>).
Abwehrchef Philipp Lienhart oder Mittelfeld-Regisseur Florian Grillitsch ( <<< Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga) - wer zieht ins Endspiel ein?
RTL zeigt die Begegnung im Free-TV. Auf RTL+ wird zudem ein LIVE-Stream zur Verfügung gestellt. Ab 20:15 Uhr startet die Übertragung, der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr.
Auch Canal+ hält Übertragungsrechte für die Partie. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel ab 21:00 Uhr, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.
Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>