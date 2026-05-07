NEWS

Dieser TV-Sender zeigt SC Freiburg vs. SC Braga

Runde zwei im ÖFB-Legionärsduell der UEFA Europa League. Hier siehst du den Kampf ums Finale im TV:

Dieser TV-Sender zeigt SC Freiburg vs. SC Braga Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schicksalstag für zwei ÖFB-Kicker in der UEFA Europa League!

Der SC Freiburg empfängt Sporting Club de Braga am Donnerstagabend zum Halbfinal-Rückspiel im Europa-Park-Stadion (ab 21:00 Uhr im Live-Ticker >>>).

Abwehrchef Philipp Lienhart oder Mittelfeld-Regisseur Florian Grillitsch ( <<< Deshalb verpasst Grillitsch nicht nur das ÖFB-Duell in der Liga) - wer zieht ins Endspiel ein?

RTL zeigt die Begegnung im Free-TV. Auf RTL+ wird zudem ein LIVE-Stream zur Verfügung gestellt. Ab 20:15 Uhr startet die Übertragung, der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr.

Auch Canal+ hält Übertragungsrechte für die Partie. Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Spiel ab 21:00 Uhr, die Übertragung beginnt eine Stunde vor Anpfiff um 20:00 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat kannst du die Dienste in Anspruch nehmen. Alle Informationen dazu findest du HIER >>>

Mehr zum Thema

Glasner will keine Statue: "Darauf scheißen ja nur die Tauben"

Glasner will keine Statue: "Darauf scheißen ja nur die Tauben"

Conference League
1
Europa-League-Halbfinale heute: Konferenz mit Freiburg - Braga

Europa-League-Halbfinale heute: Konferenz mit Freiburg - Braga

Europa League
Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg?

Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg?

Deutsche Bundesliga
1
Bayern-Aus! Rangnick: "Hätte ihn lieber..."

Bayern-Aus! Rangnick: "Hätte ihn lieber..."

Champions League
Mit Laimer? So starten Bayern und PSG in den CL-Kracher

Mit Laimer? So starten Bayern und PSG in den CL-Kracher

Champions League
2
ÖFB-Teamspieler Danso lobt Neo-Coach

ÖFB-Teamspieler Danso lobt Neo-Coach

Premier League
1
Darum muss Christian Ilzer den Bayern die Daumen drücken

Darum muss Christian Ilzer den Bayern die Daumen drücken

Champions League
5

Kommentare

UEFA Europa League Fußball ÖFB-Legionäre SC Freiburg Sporting Braga Philipp Lienhart Florian Grillitsch