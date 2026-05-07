Der SC Freiburg zieht gegen SC Braga ins Finale der UEFA Europa League ein!

Mit 3:1 setzen sich die Breisgauer im Rückspiel durch (zum Spielbericht>>>). Damit steht Freiburg mit einem Gesamtscore von 4:3 erstmals in einem europäischen Finale. .

Schon nach sechs Minuten passiert eine wohl spielentscheidende Situation. Mario Dorgeles foult Beste als letzter Mann und sieht völlig zurecht die Rote Karte.

"Ich würde meinen, nach fünf Minuten muss er alles daran setzen, wegzubleiben", meint Canal+-Experte Roman Mählich in der Halbzeit-Analyse. "Da ist mir lieber, ich hab 82 Minuten Zeit, um das zu reparieren, als fast das ganze Spiel mit einem Mann weniger bestreiten zu müssen."

Eine "glückliche" Führung, ein "leckeres" 2:0

Lukas Kübler bringt die Freiburger nach 19 Minuten in Front. Eine Klärungsaktion landet im Lauf des Rechtsverteidigers, der die Kugel unkontrolliert mithilfe der Stange ins Tor befördert.

"Ein bissl glücklich, ein bissl Ping-Pong", meint Experte Roman Almer dazu.

Deutlich positiver nimmt der dritte Canal+-Experte, Georg Teigl, das 2:0 wahr. Mit einem wuchtigen Schuss trifft Johan Manzambi aus rund 20 Metern ins rechte, obere Eck, damit liegt Freiburg nach dem 0:1 im Hinspiel auf Finalkurs. Dafür erntet der Schweizer ein Lob von Teigl: "Der war lecker."

"Sollte auch in Portugal ein Begriff sein"

Der Ex-Salzburger kritisiert aber auch die unzulängliche Gegenwehr der Braga-Defensive: "Er kann es sich da ganz gemütlich aussuchen, den Ball mitnehmen und da eigentlich schon Maß nehmen und alles, was geht, reinhauen."

"Schließlich sollte Manzambi auch in Portugal ein Begriff sein, weil er einfach ein aufstrebender, richtig starker Spieler ist. Er ist bekannt dafür, den Ball auch mal von außerhalb des Sechzehners reinschweißen zu können."