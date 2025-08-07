Rapid patzt im Quali-Hinspiel gegen Dundee United

SK Rapid holt im Hinspiel der dritten Quali-Runde der UEFA Conference League daheim ein 2:2 gegen Dundee United.

Die Gäste agieren zu Beginn mutig, versuchen über Einwürfe gefährlich zu werden. Nach und nach finden die Hütteldorfer besser ins Spiel, Großchancen bleiben zunächst außen vor.

Ein harmloser Schuss von Mamadou Sangare wird von Janis Antiste knapp neben dem linken Pfosten abgefälscht (12.). Rapid ist am Drücker, Petter Dahl sorgt schließlich für den Knotenlöser.

Nach einer unbedrängten Flanke von Bendeguz Bolla schleicht sich der Norweger an der Abwehr vorbei und netzt ein (27.).

Allerdings schaffen die Schotten den Ausgleich. Zachary Sapsford kommt am zaghaft agierenden Sangare locker vorbei, spielt ins Zentrum zu Max Watters, der einschiebt (33.).

Kurz vor der Pause holt sich Rapid die Führung zurück. Erneut geht es über rechts, Bolla bringt den Ball in den Strafraum, Seidl steht nach einem Klärungsversuch goldrichtig und trifft (44.).

Last-Minute-Tor aberkannt

Im zweiten Spielabschnitt darf sich Niklas Hedl erstmals beweisen, mit dem Versuch von Sapsford hat der Rapid-Keeper keine Probleme (52.).

Eine Minute später lässt aufseiten Rapids der aufgerückte Jannes-Kilian Horn eine Hundertprozentige liegen (53.). Auch das 3:1 hat Nenad Cvetkovic auf dem Fuß, Torhüter Yevhenii Kucherenko pariert mit einem starken Reflex (60.).

Die Elf von Peter Stöger zeigt offensiv Akzente, die aber unbelohnt bleiben. Das bestrafen die Schotten, die durch Sapsford zum erneuten Ausgleich kommen (75.).

In der Nachspielzeit haben die Hütteldorfer zweifach Pech, ein abgefälschter Schuss von Serge-Philippe Raux Yao geht knapp über die Latte (90.+1). Kurz danach wird ein Treffer des eingewechselte Louis Schaub aberkannt (90.+2).

Das Rückspiel steigt am nächsten Donnerstag (14.8 um 20:45 Uhr) in Dundee.