    Offiziell! SK Rapid präsentiert neuen Rekordeinkauf

    Was die Spatzen seit Tagen von den Dächern pfiffen ist nun fix. Die Hütteldorfer haben einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet.

    Offiziell! SK Rapid präsentiert neuen Rekordeinkauf Foto: © GEPA
    Nächster Neuzugang für den SK Rapid! 

    Wenige Stunden vor dem Hinspiel in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Dundee United (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) präsentieren die Hütteldorfer mit Martin Ndzie einen neuen Mittelfeldspieler. 

    Der 22-jährige Kameruner unterschreibt bei den "Grün-Weißen" einen Vertrag bis Sommer 2029. Bis zuletzt war Ndzie beim FC Ashdod in der ersten israelischen Liga unter Vertrag. Dort kam der dreifache A-Nationalspieler in der vergangenen Saison auf 33 Pflichtspieleinsätze.

    Ndzie löst Traustason ab

    Für den Sechser sollen 2,5 Millionen Euro nach Israel fließen, damit löst er Arnor Ingvi Traustason als teuersten Neuzugang der Klubgeschichte ab. Der Isländer kostete im Sommer 2016 2,3 Millionen Euro.

    "Mit Martin Ndzie bekommen wir einen typischen Sechser. Er besticht durch seine konsequente Zweikampfführung sowohl am Boden als auch in der Luft und verfügt zudem über ein gutes Passspiel und viel Ruhe, wenn er am Ball ist", wird Sportchef Markus Katzer zitiert.

    "Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SK Rapid in Wien und habe bereits beim Heimsieg gegen Blau Weiß Linz die fantastische Stimmung im Stadion genossen. Mit Nenad Cvetković und "Hari" Marcelin kenne ich bereits zwei meiner neuen Mannschaftskollegen aus meiner Zeit in Israel persönlich und schätze diese sehr. Ich hoffe, dass ich möglichst bald mein erstes Match in Grün-Weiß bestreiten kann", so der Neuzugang. 

