Torfestival im Hinspiel: Austria verliert spektakulär

Die Austria muss im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Conference League eine Niederlage einstecken. Die Wiener verlieren das Spiel auswärts mit 3:4.

Austria startet stark und belohnt sich früh: Fitz steckt den Ball in die Tiefe, Malone bleibt allein vor Torhüter Holec cool und schiebt zum 1:0 ein (4.).

In der 7. Minute werden die Tschechen erstmals gefährlich – ein Schuss aus halblinker Position knallt an die Stange.

Nur wenige Minuten später hat Ostrava die nächste Chance nach einem Eckball. Der Kopfball aus kurzer Distanz ist jedoch zu unplatziert – Sahin-Radlinger greift sicher zu (15.).

Fitz trifft die Latte

Nach einem Fehlpass der Tschechen schnappt sich Fischer den Ball und spielt weiter auf Fitz, der aus guter Position abschließt – doch Holec ist zur Stelle und pariert. In der 35. Minute hat Fitz erneut eine gute Chance, sein Außenristschuss streift aber nur die Latte.

Praktisch im Gegenzug gleichen die Tschechen aus: Michal Kohut nimmt den Ball an der Strafraumgrenze volley und trifft zum 1:1 (36.).

Kurz vor dem Pausenpfiff (44.) geht Baník Ostrava in Führung: Nach einem Ballverlust von Malone, zieht Buchta aus der Distanz ab und trifft sehenswert zum 2:1 – Sahin-Radlinger ist chancenlos.

Mit Rückstand in die Pause

Ostrava trifft kurz nach dem Seitenwechsel zum 3:1, Holzer schiebt den Ball an Sahin-Radlinger vorbei, die rechte Abwehrseite ist dabei völlig offen.

Die Austria gibt sich aber nicht auf. In der 62. Minute spielt Barry einen Pass in die Spitze, ein Verteidiger von Ostrava rutscht auf dem Rasen weg – Malone steht plötzlich allein vor dem Tor, doch sein Schuss geht über die Latte und die große Chance zum Anschlusstreffer bleibt ungenutzt.

In der 67. Minute ist es dann aber so weit: Fitz erzielt den Anschlusstreffer nach einem Abstauber: Zuvor scheitert Malone aus kurzer Distanz an Torhüter Holec, doch Fitz ist zur Stelle und drückt den Nachschuss über die Linie. Neuer Spielstand: 3:2 für die Tschechen.

In der Folge drängt die Austria auf den Ausgleich und wird belohnt. Nach einem starken Lochpass von Fitz schiebt Neuzugang Sarkaria zum 3:3 ein (69.).

Banik Ostrava gibt nicht auf

Aber wie so oft offenbart die Defensive der "Veilchen" ihre Schwächen. Nach einem Freistoß steigt Prekop am höchsten und netzt zum 4:3 und zur neuerlichen Führung ein.

Eine Schlussoffensive der Wiener bleibt in der Folge aus und die Austria muss im Rückspiel in Wien einen Rückstand aufholen, um eine Runde weiterzukommen.

