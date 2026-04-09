Die verbliebenen Österreicher-Klubs in der UEFA Conference League nehmen Kurs auf das Halbfinale. Sowohl der FSV Mainz 05 als auch Crystal Palace feiern Siege.

Der Deutsche Bundesligist ist gegen Racing Straßburg von Beginn an das bessere Team und gewinnt 2:0, Kaishu Sano sorgt in Minute elf für die frühe Führung, ÖFB-Teamspieler Stefan Posch wird wenige Minuten später bei einem Eckball alleine gelassen und jagt den Ball volley ins Tor (19.).

Während die Gäste nur ab und zu für Gefahr sorgen können, spielen sich die Mainzer teilweise in einen Rausch, Treffer will dem Bundesliga-Neunten aber keiner mehr gelingen.

Torschütze Posch spielt bei den Nullfünfern durch, Nicolas Veratschnig kommt in der 70. Minute für Phillipp Mwene aufs Feld.

Auch Glasner mit hervorragender Ausgangslage für Rückspiel

Ebenfalls mit einem Fuß im Halbfinale steht Oliver Glasner mit Crystal Palace. Die "Eagles" dürfen einen 3:0-Heimsieg gegen den AC Fiorentina bejubeln.

Die Londoner sind in der ersten Halbzeit das bessere Team, Jean-Philippe Mateta bringt die Gastgeber folgerichtig per Foulelfmeter in Führung, nachdem Dodo Palace-Stürmer Evann Guessand abgeräumt hat (24.).

Nur sieben Minuten später legt der Glasner-Klub nach: Fiorentina-Torhüter David de Gea kann sich gegen Mateta noch auszeichnen, Tyrick Mitchell staubt jedoch zum 2:0 ab.

Die Gäste wachen erst in Halbzeit zwei auf, die Abwehr des Premier-League-Klubs hält aber Stand. In der Nachspielzeit setzt Ismaila Sarr den Schlusspunkt (90.+1).

Auch bei den weiteren Viertelfinal-Hinspielen setzen sich die Heimmannschaften durch: Shakhtar Donetsk besiegt AZ Alkmaar mit 3:0, Rayo Vallecano fertigt AEK Athen ebenfalls mit 3:0 ab. Für die Spanier treffen Ilias Akhomach (2.), Unai Lopez (45.+2) und Isi Palazon (74.).