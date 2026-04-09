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Letzte Testgegner Argentiniens vor WM stehen fest

Der Weltmeister testet vor dem Start der Weltmeisterschaft, wo man in der Gruppenphase unter anderem auf Österreich trifft, gegen zwei kleine Fußball-Nationen.

Letzte Testgegner Argentiniens vor WM stehen fest Foto: © GETTY
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Weltmeister Argentinien wird seine WM-Vorbereitung im Juni mit Testspielen in den USA gegen Honduras und Island abschließen.

Österreichs WM-Gegner in der Gruppe J trifft am 6. Juni am Uni-Campus der Texas A&M in College Station auf Honduras, drei Tage später wartet Island im Jordan-Hare-Stadion in Auburn (Alabama).

Die ÖFB-Elf misst sich am zweiten Spieltag am 22. Juni mit Argentinien. Weitere Gruppengegner sind Algerien und Jordanien.

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