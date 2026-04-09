Letzte Testgegner Argentiniens vor WM stehen fest

Weltmeister Argentinien wird seine WM-Vorbereitung im Juni mit Testspielen in den USA gegen Honduras und Island abschließen.

Österreichs WM-Gegner in der Gruppe J trifft am 6. Juni am Uni-Campus der Texas A&M in College Station auf Honduras, drei Tage später wartet Island im Jordan-Hare-Stadion in Auburn (Alabama).

Die ÖFB-Elf misst sich am zweiten Spieltag am 22. Juni mit Argentinien. Weitere Gruppengegner sind Algerien und Jordanien.