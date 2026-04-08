Verbleib in Mainz? So plant der Klub mit Leihspieler Posch

Sowohl für Mainz 05 als auch für Stefan Posch hat sich die Leihe im Winter voll ausgezahlt!

Der ÖFB-Verteidiger kam im Jänner von Como in die deutsche Bundesliga und etablierte sich prompt als Stammspieler in der Defensive. In allen zehn Rückrundenspielen stand der 28-Jährige über die volle Distanz auf dem Rasen.

Wenig verwunderlich also, dass der Klub den Österreicher gerne auch über den Sommer hinaus in Mainz behalten möchte. Laut der "Sport Bild" plant der Klub eine feste Verpflichtung von Posch.

Laut verschiedenen Medienberichten gibt es keine Kaufoption im Leihvertrag. Mainz und Como müssen also eine Einigung finden.