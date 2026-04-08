Glasner vor UECL-Hinspiel gegen Fiorentina: "Fühlen uns bereit"

Im heimischen Selhurst Park kämpft Crystal Palace am Donnerstag (21.00 Uhr/live auf Canal+ und Sky) um eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Conference-League.

Im Viertelfinal-Hinspiel empfängt die Mannschaft des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner den zweifachen Finalisten Fiorentina. Erstmals in einem europäischen Viertelfinale spielen auch FSV Mainz (Stefan Posch, Philipp Mwene, Nikolas Veratschnig) und SC Freiburg (Philipp Lienhart).

Crystal Palace hat eine dreiwöchige Spielpause hinter sich. Die Spieler, die nicht bei ihren Nationalteams waren, hatten acht Tage frei, Glasner nutzte die Zeit für einen Heimatbesuch. Am Samstag sah sich der 51-Jährige den 1:0-Sieg von Fiorentina in der italienischen Meisterschaft bei Hellas Verona live im Stadion an, ehe er nach London zurückkehrte.

"Wir hatten ziemlich viel Zeit, uns vorzubereiten. Wir fühlen uns bereit und wir schauen bereit aus", sagte Glasner. Fiorentina war 2023 und 2024 bis ins Finale vorgestoßen, hat aber beide Endspiele (1:2 gegen West Ham und 0:1 gegen Olympiakos Piräus) knapp verloren.

Posch freut sich auf historisches Spiel

Mit gutem Selbstvertrauen kann Mainz ins UECL-Viertelfinalhinspiel gegen Racing Straßburg gehen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen, hat die jüngsten drei Partien gewonnen und sich damit aus dem Abstiegskampf zumindest vorerst verabschiedet.

"Viertelfinale spielt man nicht alle Jahre. Die Mannschaft ist gut drauf, die Vorfreude ist da. Es ist ein historisches Spiel, wir wollen alles dafür tun, dass wir auch den nächsten Schritt noch machen können", erklärte Posch vor dem Gastspiel des Tabellenachten der Ligue 1.

"Wir wissen, was auf uns zukommt; eine junge, dynamische Mannschaft, die viel Qualität hat", sagte der ÖFB-Teamverteidiger.

Freiburg setzt vor dem ersten Viertelfinal-Auftritt mit dem Heimspiel gegen Celta Vigo auf die Stärke im Europa-Park-Stadion. Die Breisgauer haben alle fünf Europacup-Heimspiele in dieser Saison gewonnen und freuen sich auf "ein absolutes Highlight-Spiel", sagte Lucas Höler. "Wir spielen zu Hause und haben schon bewiesen, dass wir hier gegen alle Mannschaften bestehen können", betonte der Stürmer.