Freiburg hat ein Bein im EL-Halbfinale - kurioses Porto-Eigentor

Der SC Freiburg darf nach einer guten Leistung auf den erstmaligen Einzug ins Europa-League-Halbfinale hoffen, die Deutschen gewinnen das Viertelfinal-Hinspiel gegen Celta Vigo klar mit 3:0.

Die Freiburger, bei denen ÖFB-Legionär Philipp Lienhart durchspielt, legen stark los, schon nach wenigen Minuten hat Yuito Suzuki eine gute Chance. Wenig später ist der Ball im Netz, Vincenzo Grifo sorgt für die frühe Führung der Hausherren in der 10. Minute.

Die Gäste aus Spanien kommen kaum in die Partie, stattdessen legt Niklas Beste für Freiburg nach (32.), er trifft aus kurzer Distanz. Zwei Minuten später könnte Johan Manzambi weiter erhöhen, er trifft aber nur die Stange.

Nach Seitenwechsel geht es in dieser Tonart weiter, Matthias Ginter köpft nach einem Eckball wuchtig ein (78.) - 3:0. Die einzig gute Chance für Celta Vigo hat Fer Lopez in der Schlussphase, er schießt aus kurzer Distanz aber daneben.

Frühe Treffer in Porto

In Porto geht die Heimmannschaft gegen Nottingham Forest ebenfalls früh in Führung, William Gomes trifft in der 11. Minute.

Doch nur zwei Minuten später fabrizieren die Portugiesen ein kurioses Eigentor, ein Rückpass von Martim Fernandes aus etwa 45 Metern verspringt leicht, sodass Torhüter Diogo Costa nicht mehr herankommt - der schnelle Ausgleich.

Weil ein Tor für Nottingham in der zweiten Hälfte wegen eines Handspiels im Vorfeld nicht gegeben wird, bleibt es beim 1:1, damit ist in diesem Duell noch alles offen fürs Rückspiel.

Watkins-Doppelpack für "Villans"

Aston Villa gewinnt bei Bologna mit 3:1, Ezri Konsa (44.) und Ollie Watkins (51.) bringen die Gäste kurz vor beziehungsweise nach der Pause in Front.

Kurz vor Schluss kommt Bologna durch Jonathan Rowe nochmal heran (90.), ein weiterer Watkins-Treffer sorgt aber wieder für klare Verhältnisse (90.+4).

Bereits am Mittwoch traf der SC Braga auf Real Betis (Endstand 1:1), ÖFB-Legionär Florian Grillitsch steuerte einen sehenswerten Treffer bei (>>> zum Spielbericht).