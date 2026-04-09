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Wo du Crystal Palace gegen Fiorentina live im TV siehst

Oliver Glasner und Crystal Palace empfangen im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Conference League AC Fiorentina. Wo du das Spiel live im TV sehen kannst, erfährst du hier:

Wo du Crystal Palace gegen Fiorentina live im TV siehst Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für Oliver Glasner und Crystal Palace geht die internationale Reise am Donnerstag weiter.

Die Eagles empfangen die AC Fiorentina im Viertelfinale der UEFA Conference League (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und kämpfen um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Italien.

Du möchtest die Partie von zuhause aus sehen? Das kannst du mit CANAL+ tun. Der Streaming-Dienst zeigt die Partie, die Übertragung startet pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat steht dir das Angebot des Anbieters zur Verfügung. Alle Informationen dazu findest du hier >>>

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