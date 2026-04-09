Wo du Crystal Palace gegen Fiorentina live im TV siehst

Für Oliver Glasner und Crystal Palace geht die internationale Reise am Donnerstag weiter.

Die Eagles empfangen die AC Fiorentina im Viertelfinale der UEFA Conference League (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und kämpfen um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Italien.

Du möchtest die Partie von zuhause aus sehen? Das kannst du mit CANAL+ tun. Der Streaming-Dienst zeigt die Partie, die Übertragung startet pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr.

Ab 12,50 Euro im Monat steht dir das Angebot des Anbieters zur Verfügung. Alle Informationen dazu findest du hier >>>