Conference League LIVE: Crystal Palace - AC Fiorentina

Oliver Glasner und sein Crystal Palace treffen im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League auf den AC Fiorentina (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Fiorentina belegt in der heimischen Serie A nur den 15. Tabellenplatz und ist nur fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Zuletzt feierten die Veilchen einen 1:0-Auswärtssieg bei Hellas Verona und konnten damit den achten Punkt aus den letzten vier Ligapartien einfahren. Der aktuelle Trend zeigt in jedem Fall nach oben.

Trainer Oliver Glasner und seine Eagles stehen auf dem soliden 14. Platz in der Premier League und haben bereits zehn Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Zuletzt siegte Crystal Palace im UECL-Achtelfinale gegen AEK Larnaca 2:1 nach Verlängerung und fixierte damit den Aufstieg.