Shelbourne FC Shelbourne FC SHE
Crystal Palace Crystal Palace CRY
Endstand
0:3
0:3 , 0:0
NEWS

ECL: Glasners Crystal Palace mit souveränem Pflichtsieg

Die Londoner bezwingen Shelbourne FC aus Irland auswärts aufgrund von Toren in der ersten Halbzeit klar. Mainz kommt nicht über ein Unentschieden hinaus.

ECL: Glasners Crystal Palace mit souveränem Pflichtsieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Oliver Glasner klopft mit Crystal Palace in der UEFA Conference League an den direkten Aufstiegsplätzen an, nach dem 3:0-Sieg gegen Shelbourne FC aus Dublin fehlt aktuell nur ein Punkt auf die Top Acht.

Der Premier-League-Klub lässt in Irland nichts anbrennen, Uche bringt die "Eagles" in der 11. Minute in Führung, Nketiah legt nach (25.). Pino macht in der 37. Minute schon alles klar, danach fallen keine Tore mehr.

Mainz, mit ÖFB-Legionär Veratschnig in der Startelf, aber ohne den verletzten Mwene, kommt bei Lech Posen nur zu einem 1:1. Kawasaki bringt die Deutschen zwar in Führung, Ishak gleicht aber noch vor der Pause per Elfmeter für die Polen aus. Veratschnig muss in der 67. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

AC Fiorentina kann ein Erfolgserlebnis bejubeln, der Tabellenletzte der Serie A gewinnt daheim gegen Dynamo Kyiv mit 2:1.

Kommentare

