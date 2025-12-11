SC Freiburg SC Freiburg SCF Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
NEWS

Ausgerechnet Lienhart! Salzburg verliert auch in Freiburg

Ein ÖFB-Kicker besiegelt die fünfte Niederlage der Mozartstädter. Ein Platzverweis wird zum Knackpunkt.

Ausgerechnet Lienhart! Salzburg verliert auch in Freiburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der FC Salzburg muss sich auch dem SC Freiburg geschlagen geben.

Die Mozartstädter verlieren am Donnerstagabend im Europa-Park-Stadion mit 0:1.

Zum Knackpunkt avanciert eine glatte Rote Karte für Stürmer Petar Ratkov. Der Serbe trifft Freiburgs Eggestein bei einem Luftzweikampf kurz vor der Halbzeit im Gesicht, nach VAR-Eingriff wird er des Feldes verwiesen.

Ausgerechnet ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart erzielt nach Wiederanpfiff das Goldtor für die Breisgauer (50.). Salzburg kann das Ruder am Ende trotz einer beherzten Leistung nicht mehr herumreißen.

Damit liegt man nach sechs Spieltagen mit drei Punkten auf Rang 31 der EL-Tabelle. Freiburg holt den vierten Sieg in der laufenden Ligaphase und steigert sich auf Rang sechs.

