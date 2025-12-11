Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Der SK Rapid trifft in Runde fünf der Conference League auf Omonia Nikosia aus Zypern (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker YYY).

Die Wiener verloren zuletzt in der Liga gegen die SV Ried daheim mit 1:2 und halten damit bei 24 Punkten und Rang fünf. In Summe war dies die dritte Liganiederlage in Serie. In der Conference League sind die Hütteldorfer mit null Punkten Letzter von den 36 Teilnehmern und haben damit keine Chance mehr auf die K.O-Phase.

Die Zyprioten belegen in der UECL-Tabelle den 21. Rang und halten bei fünf Zählern. Damit befindet sich Nikosia auf Kurs zum Weiterkommen. In der heimischen Liga belegt Omonia den zweiten Rang.