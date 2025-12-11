Daniliuc-Tor reicht nicht! Basel unterliegt Aston Villa in EL

Am 6. Spieltag der Europa League schlägt Aston Villa den FC Basel auswärts mit 2:1.

Im Duell der beiden nächsten Gegner von Red Bull Salzburg in der Europa League gehen die "Villans", die momentan gut in Form sind - in der Premier League liegt man auf Rang drei - in der 12. Minute durch Guessand in Führung.

Doch Basel hält ganz gut dagegen, trifft zunächst aus Abseitsposition, aber in der 34. Minute gelingt der Ausgleich, einen Freistoß von Shaqiri spitzelt Daniliuc ins Netz. Nach der Pause bringt Tielemans die Engländer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze abermals in Front, und diese Führung gibt Aston Villa nicht mehr her.

Die "Villans" sind damit klar auf direktem Aufstiegskurs, Basel liegt knapp hinter den Play-off-Plätzen.

AS Rom in Glasgow souverän

Im Celtic Park leitet ein Eigentor von Scales (6.) die Niederlage der Hausherren gegen die AS Rom ein. Ferguson erhöht noch vor der Pause auf ein komfortables 3:0, Celtics Engels schießt direkt vor der Halbzeit einen Elfmeter an die Stange.

Nach der Pause ist der VAR mehrmals gefordert, zuerst wird ein Tor für Celtic zurückgenommen, wenig später eines für die Römer, jeweils wegen Abseits. Somit bleibt es beim 3:0 für die AS Rom, die sich den Top 8 und damit den direkten Aufstiegsplätzen annähert.

Doppelpacks und Hattrick

Tabellenführer der Europa League bleibt auch nach dem Spieltag Olympique Lyon, die Franzosen besiegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden mit 2:1, alle Tore fallen in den ersten elf Minuten.

Fenerbahce feiert auch dank eines Hattricks von Talisca einen 4:0-Sieg bei Brann Bergen, Porto bezwingt Malmö FF durch einen Aghehowa-Doppelpack 2:1.

Bologna gelingt ein 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo, auch hier sorgt ein Doppelpack durch Bernadeschi für die Entscheidung. FCSB aus Bukarest bezwingt Feyenoord Rotterdam in einem packenden Spiel 4:3, der Siegestreffer fällt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Panathinaikos gegen Viktoria Pilsen endet torlos.