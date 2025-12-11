Arnautovic erneut verletzt? "Wollte unbedingt helfen"

Zumindest für 45 Minuten meldete sich Marko Arnautovic nach längerer Verletzungspause zurück!

Der Österreicher stand beim knappen 1:0-Auswärtssieg von Roter Stern Belgrad am sechsten Spieltag der UEFA Europa League beim SK Sturm Graz zwar in der Startelf, musste jedoch zur Pause angeschlagen wieder runter (zum Spielbericht >>>).

Verletzung wieder aufgebrochen?

Ein Umstand, den der Stürmer wohl bewusst in Kauf nahm. "Ich war erst bei 70, 80 Prozent. Der Heilungsprozess verlief gut, war aber noch nicht fertig. Eigentlich wäre ich vier Wochen raus gewesen, aber ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen", sagte der 36-Jährige nach Schlusspfiff.

Bereits in der Anfangsphase hatte Arnautovic wieder Probleme mit dem Oberschenkel, biss jedoch durch: "Leider ist die Verletzung in der 10. Minute wieder aufgegangen. Ich hab's irgendwie noch zur Pause geschafft. Für mich ist das nicht gut, aber der Mannschaft hat es geholfen und darauf bin ich stolz."

Trotz der erneuten Verletzung hat er keine Angst, nicht rechtzeitig fit zu werden für die WM. "Ach, bis zur WM ist noch lange", sagte der Rekordtorschütze des ÖFB mit einem Schmunzler.

"Wünsche ihnen alles Gute"

Lob fand er auch für die "Blackies": "Es ist immer schön, nach Hause zu kommen und großen Respekt an Sturm Graz und alle Fans im Stadion. Ich habe keine Pfiffe oder irgendwas gehört und ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft."

Für Roter Stern Belgrad war der Sieg jedenfalls enorm wichtig. Mit zehn Punkten liegen die Serben aktuell auf Rang 17.

"Für uns war es wichtig, dass wir die drei Punkte holen. Es war ein großer Schritt in Richtung Playoffs und das war unser Ziel", so Arnautovic.