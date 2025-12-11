Der VfB Stuttgart schlägt Maccabi Tel Aviv am sechsten Spieltag der Ligaphase der UEFA Europa League.

Die Schwaben fahren gegen die Israeli einen komfortablen 4:1-Heimsieg ein. Lorenz Assignon (24.) besorgt die Führung nach Vorarbeit von Maxi Mittelstädt, noch vor dem Seitenwechsel erhöht Tiago Tomas (37.) auf 2:0.

Direkt nach Wiederanpfiff verwandelt Mittelstädt einen Hand-Elfmeter (50.). Maccabi kommt nur zwei Minuten später durch Roy Revivo unter Mithilfe von VfB-Keeper Alexander Nübel wieder heran, Josh Vagnoman macht in der Nachspielzeit endgültig den Deckel drauf.

Genk verliert ohne Sattlberger und Lawal

KRC Genk verliert indes beim FC Midtjylland mit 0:1. Nikolas Sattlberger und Tobias Lawal kommen bei den Belgiern nicht zum Einsatz.

Siege feiern Real Betis (3:1 bei Dinamo Zagreb mit Dejan Ljubicic), Nottingham Forest (2:1 in Utrecht), Ferencvaros (2:1 gegen Glasgow Rangers), Braga (1:0 in Nizza), und der BSC Young Boys (1:0 über Lille). Ludogorets Razgrad und PAOK trennen sich 3:3.