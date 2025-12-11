Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Der SK Rapid empfängt am fünften Spieltag der UEFA Conference League am Donnerstag zuhause Omonia Nikosia (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Grün-Weißen" liegen in der Tabelle mit null Punkten aktuell an der 36. und damit letzten Stelle. Dementsprechend geht es in den letzten beiden Spielen nur noch um die Ehre.

Nikosia hingegen liegt auf Rang 21 und damit noch voll im Kampf um die Zwischenrunde.

Wer das Spiel nicht live im Allianz-Stadion verfolgen kann, kann dies von zuhause aus machen. Sky Sport Austria 2 überträgt die Partie live ab 20:50 Uhr.