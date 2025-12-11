Torhüter-Tausch: Hedl zurück in der Rapid-Startformation

Niklas Hedl ist zurück in der Startelf des SK Rapid Wien.

Beim Heimspiel in der UEFA Conference League gegen Omonia Nikosia (zum LIVE-Ticker>>>) darf der 24-jährige Schlussmann erstmals seit dem 23. Oktober (0:3 gegen die Fiorentina) wieder das Tor hüten. Paul Gartler rückt damit wieder auf die Ersatzbank.

Hedl, der als Nummer eins in die Saison gegangen ist, hat in der Hinrunde nicht immer den sichersten Eindruck hinterlassen und dafür von Peter Stöger eine Nachdenkpause erhalten. In den neun Spielen ohne ihn hat Rapid drei Siege und ein Remis geholt sowie fünf Spiele verloren.

Der 20-jährige Amin-Elias Gröller steht ebenfalls in der Startformation.

Diese Elf schickt Stefan Kulovits gegen Omonia ins Rennen: