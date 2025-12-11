Kein Ende der Rapid-Krise gegen Omonia

Der SK Rapid erleidet in Runde fünf der Conference League die fünfte Niederlage und verliert mit 0:1 gegen Omonia Nikosia.

Schon nach 50 Sekunden kommt Rapid durch Kara zur ersten Torchance, er scheitert aber an Omonia-Schlussmann Uzoho.

Dieser Schuss bleibt lange die einzige positive Szene, so muss etwa Dahl nach zehn Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Der erste Treffer gelingt den Zyprern: Andreous Schuss wird noch von Ahoussou abgeblockt, Neofytou bringt den Abpraller aber im Tor unter (19.).

Die Hütteldorfer bleiben besonders vor dem Tor glücklos. Schaub tritt einen Eckball direkt ans Lattenkreuz und Kara kann den Abpraller nicht ins Tor drücken (26.), Wurmbrand trifft aus dem Spiel die Stange (29.).

Es soll nicht sein

Nach der Pause geht es in der selben Gangart weiter, die einzelnen guten Ansätze der Rapid-Mannschaft werden durch schwache Abschlüsse zunichte gemacht.

Innerhalb von weniger als 20 Sekunden scheitert etwa Kara an Tormann Uzoho, Wurmbrand setzt den Abpraller an die Stange und Schaub jagt den erneut abgeprallten Ball aus knapp 10 Metern über das Tor (51.).

Trotz der sichtbar schwindenden Kräfte der in der zweiten Hälfte völlig passiven Zyprer kann sich Rapid nicht selbst aus der Krise ziehen, die zähe Partie geht mit dem Spielstand von 0:1 zu Ende.

Rapid hat nach fünf Spielen und ebenso vielen Niederlagen keine Chance mehr auf einen Platz in der K.O.-Phase der Conference League.