Torfest! Rapid-Offensive serviert Santa Coloma im Rückspiel ab

Rapid gewinnt das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League mit 6:2 gegen den FC Santa Coloma (gesamt: 9:3) und steht in der nächsten Runde.

Im ersten Heimspiel der neuen Saison startet Rapid mit deutlich mehr Schwung als im Hinspiel. Schon nach zehn Minuten gelingt den Hütteldorfern die Führung, Ercan Kara drückt den Stanglpass von Bendegúz Bolla ins Tor.

Der zweite Treffer gehört Linksaußen Petter Nosa Dahl. Rapid kombiniert sich in hohem Tempo über das gesamte Feld, Marco Tilio hat am Ende noch das Auge für Dahl. Der Norweger schiebt an der zweiten Stange ein und erhöht auf 2:0.

Rapid kontrolliert zwar das Spiel, die Defensive zeigt sich aber wie schon in Andorra zeitweise anfällig. So kommt Santa Coloma zum Anschlusstreffer durch José "Guti" Bellido: Alex Gomez wird auf der linken Seite nicht vom Flanken abgehalten und in der Mitte verliert Jonas Auer sein Kopfballduell mit Bellido. Der Ball senkt sich über Niklas Hedl ins Tor, nach einer halben Stunde steht es 2:1.

Rapid legt gleich nach

Die Antwort der Hütteldorfer auf das Gegentor lässt aber nicht lange auf sich warten. Kara spielt sich durch einen Doppelpass mit Rapid-Kapitän Matthias Seidl in den Sechzehner, dort lässt er noch den letzten Verteidiger aussteigen und schnürt mit dem Treffer zum 3:1 seinen Doppelpack (33.).

In der zweiten Hälfte spielt Rapid nicht mehr mit ganz so viel Schwung, dafür viel dominanter. Die Grün-Weißen entwickeln ein förmliches Monopol auf den Ball, sie lassen das Leder locker laufen.

Kara avanciert zum Triplepacker

Nenad Cvetkovic sorgt aus abseitsverdächtiger Position für das 4:1, Kara hatte einen Freistoß zum aufgerückten Innenverteidiger verlängert (58.). Beim 5:1 kehrt Kara zu seiner Lieblingsfunktion zurück und glänzt erneut als Torschütze. Wieder ist es Bolla, der ihm den flachen Querpass in den Strafraum vorlegt, Kara schiebt ein und schnürt in Minute 63 den Hattrick.

Der eingewechselte Nikolaus Wurmbrand darf sich in der Schlussphase auch noch in die Torschützenliste eintragen. Er jagt eine flache Hereingabe von Jannes Horm aus kurzer Distanz ins Gehäuse (82.). Der Schlusspunkt gehört trotzdem den heftig geschlagenen Gästen aus Andorra: Roberto Rodriguez Abreu kann mit viel Ballglück beide Innenverteidiger ausspielen und stellt kurz vor Schluss noch 6:2 (87.).

Viel ändert dieses Tor aber nicht mehr. Rapid steht nach diesem 6:2-Heimsieg mit einem Gesamtscore von 9:3 in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League. Dort wartet ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan. >>>