TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Conference League 2026/27

Wie sieht der Weg zur Conference-League-Gruppenphase aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Ligaphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Hier alle Infos im Überblick:

Die wichtigsten Termine der Conference League 2026/27:

Alle Teams, die einen Platz in der Ligaphase der Conference League bekommen, müssen durch die Qualifikation. Kein einziger der 36 Startplätze wird direkt vergeben. Insgesamt 52 Vereine treten über den Hauptweg in der Conference-League-Qualifikation an.

Mit dem SK Rapid und dem FK Austria Wien sind zwei österreichische Vereine in der zweiten Qualifikationsrunde reingestartet. Mit dem FC Salzburg könnte über die Europa-League-Qualifikation theoretisch noch ein weiterer österreichischer Vertreter in die Conference League überwandern.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am 28. August die Conference-League-Auslosung gemeinsam mit der Europa-League-Auslosung statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA - in Nyon - vollzogen.

Qualifikation:

Zweite Runde: 23. und 30. Juli (Einstieg Rapid und Austria)

Dritte Runde: 6. Juli und 13. August

Playoffs: 20. und 27. August

Gruppenphase:

1. Spieltag: 15. Oktober 2026

2. Spieltag: 22. Oktober 2026

3. Spieltag: 5. November 2026

4. Spieltag: 26. November 2026

5. Spieltag: 10. Dezember 2026

6. Spieltag: 17. Dezember 2026

K.O.-Phase: