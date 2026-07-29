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TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Conference League 2026/27

Bis zu drei österreichische Klubs könnten es heuer in die Ligaphase der Conference League schaffen. Hier alle Infos und Termine zur Conference-League-Saison 2026/27.

TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Conference League 2026/27 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wie sieht der Weg zur Conference-League-Gruppenphase aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Ligaphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Hier alle Infos im Überblick:

Die wichtigsten Termine der Conference League 2026/27:

Alle Teams, die einen Platz in der Ligaphase der Conference League bekommen, müssen durch die Qualifikation. Kein einziger der 36 Startplätze wird direkt vergeben. Insgesamt 52 Vereine treten über den Hauptweg in der Conference-League-Qualifikation an.

Mit dem SK Rapid und dem FK Austria Wien sind zwei österreichische Vereine in der zweiten Qualifikationsrunde reingestartet. Mit dem FC Salzburg könnte über die Europa-League-Qualifikation theoretisch noch ein weiterer österreichischer Vertreter in die Conference League überwandern.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am 28. August die Conference-League-Auslosung gemeinsam mit der Europa-League-Auslosung statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA - in Nyon - vollzogen.

Qualifikation:

  • Zweite Runde: 23. und 30. Juli (Einstieg Rapid und Austria)

  • Dritte Runde: 6. Juli und 13. August

  • Playoffs: 20. und 27. August

Gruppenphase:

  • 1. Spieltag: 15. Oktober 2026

  • 2. Spieltag: 22. Oktober 2026

  • 3. Spieltag: 5. November 2026

  • 4. Spieltag: 26. November 2026

  • 5. Spieltag: 10. Dezember 2026

  • 6. Spieltag: 17. Dezember 2026

K.O.-Phase:

  • Playoffs: 18. und 25. Februar

  • Achtelfinale: 11. und 18. März

  • Viertelfinale: 8. und 15. März

  • Halbfinale: 29. April und 6. Mai

  • Finale: 2. Juni

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Auslosung der UEFA Conference League 2026/27
Foto: ©IMAGO / PsnewZ

Der Modus der Saison 2026/27:

Bereits zum dritten Mal, seit der Einführung im Jahr 2024, wird in der kommenden Saison der neue Modus gespielt. Alle 36 qualifizierten Teams befinden sich in der Ligaphase in einer einzigen großen Tabelle. Jede Mannschaft absolviert in dieser Ligaphase sechs Spiele, drei zu Hause und drei auswärts.

Bei der Auslosung in Nyon werden dementsprechend keine Gruppen, sondern Paarungen ausgelost. Die Vereine werden in sechs Lostöpfe aufgeteilt und treffen während der Ligaphase auf ein Team pro Topf.

Am Ende der Ligaphase steigen die besten acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-K.O.-Runde um die restlichen Achtelfinal-Tickets. Für die letzten zwölf Teams ist die Europacup-Saison beendet.

Finale in Istanbul

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Beşiktaş Park in Istanbul
Foto: ©imago / Seskim Photo

Das Finale der UEFA Conference League findet am 2. Juni in Istanbul im Beşiktaş Park statt. Im Stadion des 16-fachen türkischen Meisters hat erst vor kurzem ein internationales Finale stattgefunden.

Das Europa-League-Finale 2026 zwischen Freiburg und Aston Villa am 20. Mai wurde ebenso in diesem Stadion gespielt. Aston Villa konnte sich hier mit 3:0 durchsetzen. Außerdem fand 2019 der UEFA Super Cup am Bosporus statt.

Wo kann man die Conference League 2026/27 im Stream und TV sehen?

In Österreich überträgt Sky alle Spiele der Conference League 2026/27, bis auf das von Canal+ gewählte Topspiel, live.

Zusätzlich wird auf Canal+ auch das Endspiel übertragen. Auch im Free-TV gibt es Spiele zu sehen. ServusTV hat die zweite Topspiel-Wahl und kann pro Spieltag eine Partie im TV ausstrahlen.

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