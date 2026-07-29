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Conference-League-Quali heute: SK Rapid - FC Santa Coloma

Vor heimischer Kulisse wollen die Grün-Weißen den Aufstieg in die nächste Runde perfekt machen. LIVE-Infos:

Conference-League-Quali heute: SK Rapid - FC Santa Coloma Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Macht der SK Rapid vor Heimpublikum alles klar?

Mit einem 3:1-Hinspielsieg im Rücken geht es für die Grün-Weißen am Mittwochabend (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Setzen sich die Rapidler nach Hin- und Rückspiel gegen den Klub aus Andorra durch, wartet in der dritten Qualirunde ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan >>>

LIVE-Ticker:

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