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SK Rapid Wien SCR
FC Santa Coloma FCC
Heute 20:30 Uhr
NEWS
Conference-League-Quali heute: SK Rapid - FC Santa Coloma
Vor heimischer Kulisse wollen die Grün-Weißen den Aufstieg in die nächste Runde perfekt machen. LIVE-Infos:
Macht der SK Rapid vor Heimpublikum alles klar?
Mit einem 3:1-Hinspielsieg im Rücken geht es für die Grün-Weißen am Mittwochabend (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.
Setzen sich die Rapidler nach Hin- und Rückspiel gegen den Klub aus Andorra durch, wartet in der dritten Qualirunde ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan >>>