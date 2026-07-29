Macht der SK Rapid vor Heimpublikum alles klar?

Mit einem 3:1-Hinspielsieg im Rücken geht es für die Grün-Weißen am Mittwochabend (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Conference League.

Setzen sich die Rapidler nach Hin- und Rückspiel gegen den Klub aus Andorra durch, wartet in der dritten Qualirunde ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan >>>

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