Nächste Conference-League-Gegner für Rapid und Austria ausgelost!

In Nyon ging am Montag die Auslosung für die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Conference League über die Bühne.

Der SK Rapid und der FK Austria Wien haben hierbei ihre möglichen Gegner erfahren, auf die sie treffen könnten, falls sie ihre Hürden in der zweiten Qualifikationsrunde erfolgreich bewältigen.

Gegner aus Estland, Aserbaidschan, Zypern oder Israel möglich

Schafft es Rapid, den FC Santa Coloma (Hinspiel, Donnerstag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) aus dem Weg zu räumen, würde man in der dritten Qualirunde auf den Sieger des Duells Paide Linnameeskond (Estland) gegen Zire FK (Aserbaidschan) treffen.

Gelingt es der Austria, den FK Liepaja (Hinspiel, Donnerstag, ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) zu bezwingen, bekommt man es in der dritten Qualifikationsrunde mit dem Sieger der Paarung AEK Larnaka (Zypern) gegen Beitar Jerusalem (Israel) zu tun.

Spieltermine sind der 6. August (Hinspiel) bzw. 13. August (Rückspiel). Die Austria bestreitet das Hinspiel auswärts

Weiter Weg bis zur Ligaphase

Überstehen Rapid und die Austria auch die dritte Qualifikationsrunde, geht es weiter in die Playoffs der UEFA Conference League (die letzte Qualifikationsrunde). Ist man auch hier erfolgreich, belohnt man sich mit dem Einzug in die Ligaphase der Conference League.

Ein Ausscheiden, egal in welcher Runde, würde das sofortige Europacup-Aus in der Saison 2026/27 bedeuten.