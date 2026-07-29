Dieser TV-Sender zeigt Rapid gegen FC Santa Coloma

Für den SK Rapid steht am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) das dritte Pflichtspiel der Saison an - das zweite in der Conference-League-Qualifikation.

Mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Santa Coloma hat sich Rapid vergangene Woche eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde erspielt.

Alles andere als ein Aufstieg der Grün-Weißen gegen den Klub aus Andorra käme einer negativen Sensation gleich.

ORF1 überträgt

Wer das Spiel nicht im Stadion verfolgen kann, kann dies auch locker vor dem TV-Gerät machen. ORF1 überträgt die Partie am Mittwoch LIVE ab 20:15 Uhr. Natürlich kann man das Spiel auch via ORF On verfolgen.

Schafft es Rapid, den FC Santa Coloma aus dem Weg zu räumen, würde man in der dritten Qualirunde auf den Sieger des Duells Paide Linnameeskond (Estland) gegen Zire FK (Aserbaidschan) treffen. Das Hinspiel endete 1:0 für Paide.