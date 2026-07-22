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Wer Rapids Europacup-Auftakt im TV sehen will, muss zahlen
Für das Hinspiel der zweiten Conference-League-Qualifikationsrunde bietet der Gastgeber aus Andorra lediglich ein Pay-per-view-Modell an.
Der SK Rapid startet am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) in die neue Europacup-Saison.
Los geht es in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League gegen den FC Santa Coloma. Das Hinspiel steigt auswärts in Andorra.
Wer die Partie im LIVE-Stream verfolgen möchte, wird jedoch zur Kasse gebeten. Die Übertragungsrechte liegen nämlich beim Gastgeber, und dieser bietet lediglich eine "Pay-per-view-Methode" an.
15 Euro werden fällig
Via "solidsport.com" kann man den LIVE-Stream empfangen. Dafür muss zunächst aber ein Konto erstellt werden, zusätzlich werden für den Empfang des Streams 15 Euro fällig.
Zumindest Jahreskartenbesitzer und Mitglieder des SK Rapid dürfen ein wenig aufatmen: Sie erhalten beim Kauf des Streams einen Rabatt von 40 Prozent.
Wer sich den kostenpflichtigen LIVE-Stream nicht leisten möchte, kann die Partie selbstverständlich im kostenlosen LIVE-Ticker von LAOLA1 verfolgen >>>