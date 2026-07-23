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Dieser TV-Sender zeigt FC Santa Coloma gegen SK Rapid

Für die Hütteldorfer startet die Europacup-Reise in Andorra. Hier siehst du das Spiel LIVE:

Dieser TV-Sender zeigt FC Santa Coloma gegen SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid bekommt es am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League mit dem FC Santa Coloma zu tun.

Wer das Hinspiel in Andorra im Free-TV verfolgen möchte, wird enttäuscht. Der Veranstalter aus Andorra bietet nämlich lediglich einen Stream gegen Bezahlung an.

Bis zu 15 Euro werden fällig

Via "solidsport.com" kann man den LIVE-Stream empfangen. Dafür muss zunächst aber ein Konto erstellt werden, zusätzlich werden für den Empfang des Streams 15 Euro fällig.

Zumindest Jahreskartenbesitzer und Mitglieder des SK Rapid dürfen ein wenig aufatmen: Sie erhalten beim Kauf des Streams einen Rabatt von 40 Prozent, bezahlen also 8,99 Euro.

Wer sich den kostenpflichtigen LIVE-Stream nicht leisten möchte, kann die Partie selbstverständlich im kostenlosen LIVE-Ticker von LAOLA1 verfolgen >>>

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