UECL-Quali: Einfaches Los für Rapid, bekannter Gegner für Austria

Die beiden Wiener Großklubs kennen ihre Gegner für den Auftakt der Europacup-Quali!

Am Mittwochnachmittag wurden in Nyon die Begegnungen der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League ausgelost.

Als gesetztes Team duelliert sich der SK Rapid entweder mit Penybont (Wales) oder Santa Coloma (Andorra). Für den FK Austria Wien geht es gegen Liepaja (Lettland) oder Decic Tuzi (Montenegro). Auf die Montenegriner traf Rapid erst in der Vorsaison in der zweiten Qualirunde.

Zuerst in der Fremde

Sowohl die Hütteldorfer als auch die Favoritner müssen laut der Auslosung zuerst auswärts ran. Das kann sich allerdings noch ändern.

Die Hinspiele finden am 23. Juli statt, sieben Tage später kommt es zu den Rückspielen.