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UECL-Quali: Einfaches Los für Rapid, bekannter Gegner für Austria

Die "Veilchen" treffen auf jene Mannschaft, die Rapid letzte Saison in der zweiten Qualirunde gegenüberstand. Auf die Grün-Weißen warten machbare Gegner.

UECL-Quali: Einfaches Los für Rapid, bekannter Gegner für Austria Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die beiden Wiener Großklubs kennen ihre Gegner für den Auftakt der Europacup-Quali!

Am Mittwochnachmittag wurden in Nyon die Begegnungen der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League ausgelost.

Als gesetztes Team duelliert sich der SK Rapid entweder mit Penybont (Wales) oder Santa Coloma (Andorra). Für den FK Austria Wien geht es gegen Liepaja (Lettland) oder Decic Tuzi (Montenegro). Auf die Montenegriner traf Rapid erst in der Vorsaison in der zweiten Qualirunde.

Zuerst in der Fremde

Sowohl die Hütteldorfer als auch die Favoritner müssen laut der Auslosung zuerst auswärts ran. Das kann sich allerdings noch ändern.

Die Hinspiele finden am 23. Juli statt, sieben Tage später kommt es zu den Rückspielen.

Alle Paarungen der zweiten UECL-Qualirunde:

Main Path

Penybont (WAL)/FC Santa Coloma (AND) - Rapid

Decic (MNE)/Liepaja (LVA) - FK Austria Wien (AUT)

Debrecini (HUN) - Marsaxlokk (MLT)/Pyunik (ARM)

Gais (SWE) - Nordsjaelland (DEN)

Göteborg (SWE) - Caernarfon (WAL)/Levadia (EST)

Hajduk Split (CRO)/Zilina (SVK) - Katowice (POL)

Varazdin (CRO) - Kralove (CZE)

Dila (GEO)/Virtus (SMR) - Apollon Limassol (CYP)

Bravo (SVN) - Europa (GIB)/Shkendija (MKD)

Paksi (HN) - Panathinaikos (GRE)

Pancevo (SRB) - Braga (POR)

Vojvodina (SRB)/Ferencvaros (HUN) - Ajax (NED)

Cherkasy (UKR) - KAA Gent (BEL)

Polissya (UKR) - FC Kopenhagen (DEN)

Hapoel Tel-Aviv (ISR) - Ludogorets (BUL)

Dunajská Streda (SVK) - Velez (BiH)/Milsami (MDA)

Elbasani (ALB)/Bate (BLR) - Sion (SUI)

Vikingur (FRO)/Jarnana (ISL) - Differdingen (LUX)/Ilves (FIN)

Panevezys (LTU) - Tobol (KAZ)

Motherwell (SCO) - Boltfelag (FRO)

Vllaznia (ALB)/Malisheva (KOS) - Hibernian (SCO)

Neftchi (AZE) - Minsk (BLR)/Sileks (MKD)

Dynamo Kyiv (UKR)/Cluj (ROU) - Brann (NOR)

Shelbourne (IRL) - Kalju (EST)/Linfield (NIR)

Valur (ISL) - Zrinjski Mostar (BiH)

Chisnau (MDA) - Noah (ARM)

Mondorf (LUX)/Tbilisi (GEO) - Petrovac (MNE)/Zalgiris (LTU)

Sheriff (MDA)/Aluminij (SVN) - Dinamo City (ALB)/Astana (KAZ)

HNK Rijeka (CRO) - CSKA Sofia (BUL)/Derry (IRL)

Basaksehir (TUR) - Sarajevo (BiH)/Inter Turku (FIN)

Lugano (SUI) - Dukagjini (KOS)

FCSB (ROU) - Auda (LVA)

Helsinki (FIN) - Coleraine (NIR)

Glentoran (NIR)/RFS (LVA) - Qarabag (AZE)/Vestri (ISL)

Rakow (POL) - Valletta (MLT)

Alashkert (ARM)/Elmai (KAZ) - Cluj (ROU)

Bohemians (IRL)/St. Joseph's (GIB) - Connah's Quay (WAL) - Ballkani (KOS)

Hegelmann (LTU)/Paide (EST) - Zire (AZE)/Torpedo Kutaisi (GEO)

Vaduz (LIE) - Mornan (MNE)/Escaldes (AND)

Trnava (SVK) - CSKA 1948 (BUL)

Runavik (FRO)/Hamrun Spartans (MLT) - Koper (SVN)

Larnaca (CYP) - Beitar Jerusalem (ISR)

Partizan Belgrad (SRB) - Strassen (LUX)/Fiorita (SMR)

Champions Path

Borac (BiH)/Levski Sofia (BUL) - Petrocub (MDA)/Egnatia (ALB)

Klaksvik (FRO)/Atert Bissen (LUX) - Vikingur (ISL)/Györi ETO (HUN)

Vitebsk (BLR)/U. Craiova (ROU) - Kariat Almaty (KAZ)/Sutjeska (MNE)

Flora Tallinn (EST)/Ibera Tbilisi (GEO) - Sabah (AZA)/The New Saints (WAL)

Floriana (MLT)/Shamrock Rovers (IRL) - Zalgiris (LTU)/Drita (KOS)

Vardar (MKD)/KuPS (FIN) - Ararat-Armenia (ARM)/Riga (LVA)

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