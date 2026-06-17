UECL-Quali: Einfaches Los für Rapid, bekannter Gegner für Austria

Alle Paarungen der zweiten UECL-Qualirunde:
Main Path
Penybont (WAL)/FC Santa Coloma (AND) - Rapid
Decic (MNE)/Liepaja (LVA) - FK Austria Wien (AUT)
Debrecini (HUN) - Marsaxlokk (MLT)/Pyunik (ARM)
Gais (SWE) - Nordsjaelland (DEN)
Göteborg (SWE) - Caernarfon (WAL)/Levadia (EST)
Hajduk Split (CRO)/Zilina (SVK) - Katowice (POL)
Varazdin (CRO) - Kralove (CZE)
Dila (GEO)/Virtus (SMR) - Apollon Limassol (CYP)
Bravo (SVN) - Europa (GIB)/Shkendija (MKD)
Paksi (HN) - Panathinaikos (GRE)
Pancevo (SRB) - Braga (POR)
Vojvodina (SRB)/Ferencvaros (HUN) - Ajax (NED)
Cherkasy (UKR) - KAA Gent (BEL)
Polissya (UKR) - FC Kopenhagen (DEN)
Hapoel Tel-Aviv (ISR) - Ludogorets (BUL)
Dunajská Streda (SVK) - Velez (BiH)/Milsami (MDA)
Elbasani (ALB)/Bate (BLR) - Sion (SUI)
Vikingur (FRO)/Jarnana (ISL) - Differdingen (LUX)/Ilves (FIN)
Panevezys (LTU) - Tobol (KAZ)
Motherwell (SCO) - Boltfelag (FRO)
Vllaznia (ALB)/Malisheva (KOS) - Hibernian (SCO)
Neftchi (AZE) - Minsk (BLR)/Sileks (MKD)
Dynamo Kyiv (UKR)/Cluj (ROU) - Brann (NOR)
Shelbourne (IRL) - Kalju (EST)/Linfield (NIR)
Valur (ISL) - Zrinjski Mostar (BiH)
Chisnau (MDA) - Noah (ARM)
Mondorf (LUX)/Tbilisi (GEO) - Petrovac (MNE)/Zalgiris (LTU)
Sheriff (MDA)/Aluminij (SVN) - Dinamo City (ALB)/Astana (KAZ)
HNK Rijeka (CRO) - CSKA Sofia (BUL)/Derry (IRL)
Basaksehir (TUR) - Sarajevo (BiH)/Inter Turku (FIN)
Lugano (SUI) - Dukagjini (KOS)
FCSB (ROU) - Auda (LVA)
Helsinki (FIN) - Coleraine (NIR)
Glentoran (NIR)/RFS (LVA) - Qarabag (AZE)/Vestri (ISL)
Rakow (POL) - Valletta (MLT)
Alashkert (ARM)/Elmai (KAZ) - Cluj (ROU)
Bohemians (IRL)/St. Joseph's (GIB) - Connah's Quay (WAL) - Ballkani (KOS)
Hegelmann (LTU)/Paide (EST) - Zire (AZE)/Torpedo Kutaisi (GEO)
Vaduz (LIE) - Mornan (MNE)/Escaldes (AND)
Trnava (SVK) - CSKA 1948 (BUL)
Runavik (FRO)/Hamrun Spartans (MLT) - Koper (SVN)
Larnaca (CYP) - Beitar Jerusalem (ISR)
Partizan Belgrad (SRB) - Strassen (LUX)/Fiorita (SMR)
Champions Path
Borac (BiH)/Levski Sofia (BUL) - Petrocub (MDA)/Egnatia (ALB)
Klaksvik (FRO)/Atert Bissen (LUX) - Vikingur (ISL)/Györi ETO (HUN)
Vitebsk (BLR)/U. Craiova (ROU) - Kariat Almaty (KAZ)/Sutjeska (MNE)
Flora Tallinn (EST)/Ibera Tbilisi (GEO) - Sabah (AZA)/The New Saints (WAL)
Floriana (MLT)/Shamrock Rovers (IRL) - Zalgiris (LTU)/Drita (KOS)
Vardar (MKD)/KuPS (FIN) - Ararat-Armenia (ARM)/Riga (LVA)