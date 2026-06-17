Geniales Fan-Ritual! Norweger begeistern mit Wikinger-Rudern

Ein fulminanter Turnierstart für Norwegen! Beim klaren 4:1-Erfolg gegen den Irak lässt das Team rund um Superstar Erling Haaland von Beginn an keine Zweifel aufkommen und stellt die Weichen frühzeitig auf K.-o.-Runde.

Haaland-Doppelpack im Video>>>

Während Haaland auf dem Rasen per Doppelpack glänzt, sorgen die mitgereisten Fans auf den Rängen für Aufsehen.

Wikinger-Kult erobert die WM

Bereits im Vorfeld des Spiels kursieren humorvolle Videos in den sozialen Netzwerken, die die norwegische "Ruder-Begeisterung" dokumentieren. Selbst eine Rolltreppe wird kurzerhand zum Boot umfunktioniert.

Die Fans spielen dabei gekonnt mit ihrem Wikinger-Image. Jetzt, auf der ganz großen WM-Bühne, sorgt die witzige Fan-Aktion erst recht für Aufmerksamkeit.

Gemeinsam verwandeln die Anhänger aus dem hohen Norden die Tribünen in Boston in ein imaginäres Wikingerschiff und rudern synchron um die Wette.

Ein absoluter Hingucker, der im Stadion und im Netz für Begeisterung sorgt. Sieh dir hier die genialen Wikinger-Ruder-Clips der Norweger an.