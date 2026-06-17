NEWS

Geniales Fan-Ritual! Norweger begeistern mit Wikinger-Rudern

Nicht nur auf dem Rasen liefert die WM spektakuläre Szenen, auch die Fans sorgen für Aufsehen! Sieh dir hier die genialen Wikinger-Ruder-Clips der Norweger an.

Geniales Fan-Ritual! Norweger begeistern mit Wikinger-Rudern Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein fulminanter Turnierstart für Norwegen! Beim klaren 4:1-Erfolg gegen den Irak lässt das Team rund um Superstar Erling Haaland von Beginn an keine Zweifel aufkommen und stellt die Weichen frühzeitig auf K.-o.-Runde.

Haaland-Doppelpack im Video>>>

Während Haaland auf dem Rasen per Doppelpack glänzt, sorgen die mitgereisten Fans auf den Rängen für Aufsehen.

Wikinger-Kult erobert die WM

Bereits im Vorfeld des Spiels kursieren humorvolle Videos in den sozialen Netzwerken, die die norwegische "Ruder-Begeisterung" dokumentieren. Selbst eine Rolltreppe wird kurzerhand zum Boot umfunktioniert.

Die Fans spielen dabei gekonnt mit ihrem Wikinger-Image. Jetzt, auf der ganz großen WM-Bühne, sorgt die witzige Fan-Aktion erst recht für Aufmerksamkeit.

Gemeinsam verwandeln die Anhänger aus dem hohen Norden die Tribünen in Boston in ein imaginäres Wikingerschiff und rudern synchron um die Wette.

Ein absoluter Hingucker, der im Stadion und im Netz für Begeisterung sorgt. Sieh dir hier die genialen Wikinger-Ruder-Clips der Norweger an.

Mehr zum Thema

VIDEO: Haaland-Doppelpack dank Blackout

VIDEO: Haaland-Doppelpack dank Blackout

FIFA WM
Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

Rangnick über Messi: "Man kann nur den Hut ziehen"

ÖFB-Team
1
WM um 01:00 Uhr: Ghana - Panama

WM um 01:00 Uhr: Ghana - Panama

FIFA WM
Spionagefall? Südkorea meldet Drohnen-Vorfall

Spionagefall? Südkorea meldet Drohnen-Vorfall

FIFA WM
1
"Unfassbar!" Rot-weiß-rote Fan-Massen begeistern

"Unfassbar!" Rot-weiß-rote Fan-Massen begeistern

ÖFB-Team
9
Tränen bei Algerien-Duell: Darum weinte Messi

Tränen bei Algerien-Duell: Darum weinte Messi

FIFA WM
1
Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise

Bayern oder Real? Deschamps mit klarem Rat an Olise

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Norwegen (Team, Fußball)