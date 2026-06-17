„Kann böse enden“: Kimmich erzählt über Giftschlange im DFB-Camp

Die deutsche Nationalmannschaft ist während ihres Aufenthalts in den USA auf eine giftige Schlange in der Nähe ihres Teamquartiers gestoßen.

Joshua Kimmich berichtet auf einer Pressekonferenz am Dienstag: "Wir haben gestern eine Schlange gesehen. Uns wurde gesagt, dass sie giftig ist. Wenn man gebissen wird, muss man ins Krankenhaus. Ich glaube nicht, dass man daran stirbt, aber gefährlich ist es auf jeden Fall“, erklärte der DFB-Kapitän.

Schlangenart in North Carolina weit verbreitet

Laut einem Bericht der deutschen Zeitung "Bild" soll es sich bei dem gesichteten Tier um einen Kupferkopf gehandelt haben.

Die giftige Schlangenart ist insbesondere im US-Bundesstaat North Carolina weit verbreitet.

Kimmich betont: "Ich habe das Gefühl, wenn man auf so eine Schlange tritt, kann das böse enden. Deshalb versuchen wir, Abstand zu den Tieren zu halten. Ich habe großen Respekt vor den Menschen hier. In Deutschland gibt es gefühlt nicht so viele gefährliche Tiere.“