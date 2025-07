Der SK Rapid und der FK Austria Wien wissen, mit wem sie es in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League zu tun bekommen könnten.

Rapid könnte in der dritten Qualirunde auf Dundee United (Schottland) oder UNA Strassen (Luxemburg) treffen. Das Hinspiel würde im Westen Wiens steigen.

Davor müssen die Hütteldorfer jedoch die Hürde FK Decic Tui überstehen. Das Hinspiel in Montenegro steigt bereits diesen Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Austria nach Tschechien oder Polen

Auch die Wiener Austria weiß Bescheid. Möglicher Gegner der "Veilchen" in der dritten Qualirunde wäre der Verlierer des Duells zwischen Banik Ostrava (Tschechien) und Legia Warschau (Polen). Die Austria hätte im Rückspiel Heimrecht.

Zuvor muss sich der FAK in der zweiten Runde gegen den FC Spaeri aus Georgien durchsetzen. Das Hinspiel in Wien findet ebenfalls am Donnerstag statt (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Spieltermine für die dritte Qualifikationsrunde sind der 7. und 14. August. Danach würde noch das Playoff anstehen, übersteht man auch dieses, hat man sich für die Ligaphase der UEFA Conference League qualifiziert.

