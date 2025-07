WAC kennt erste EL-Qualihürde, weitere Gegner für Salzburg

Für den WAC beginnt das Europacup-Abenteuer 2025/26 in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League. Dort muss der WAC nach Griechenland.

Wie die Auslosung in Nyon am Montagmittag ergeben hat, trifft der österreichische Pokalsieger auf PAOK Thessaloniki. In der Ziehung waren die "Wölfe" ungesetzt.

Das Hinspiel findet am 7. August in Thessaloniki statt, das Rückspiel steigt eine Woche später, am 14. August, in Österreich. Die Anstoßzeiten werden von der UEFA bis 25. Juli bekanntgegeben.

Übersteht der WAC Runde drei, hat er einen Platz im europäischen Geschäft bereits sicher. Scheidet das Kühbauer-Team aus, rutscht es ins Conference-League-Playoff ab.

Weitere mögliche Gegner für Salzburg

Sollte der FC Salzburg in der Champions-League-Qualifikation an Brann Bergen scheitern (Hinspiel, am Mittwoch, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker), wird man ebenfalls in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League weiterspielen.

Auch die Mozartstädter wissen seit Montag, wer dort als möglicher Gegner warten könnte: Nämlich der Gewinner der Paarung RSC Anderlecht (Belgien) und BK Häcken (Schweden), die zunächst in der zweiten Qualirunde der Europa League aufeinandertreffen.

Das Hinspiel würden die "Bullen" am 7. August in Salzburg bestreiten, das Rückspiel am 14. August auswärts.

