CL-Qualifikation: Das wäre Salzburgs Gegner in Runde drei

Der FC Salzburg kennt seinen möglichen Gegner für die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League!

Wie die Auslosung in Nyon am Montagmittag ergeben hat, würden es die "Bullen" auf dem Weg in die Ligaphase in Runde drei mit Club Brügge zu tun bekommen.

Die Spieltermine für die 3. Qualifikationsrunde sind am 5. und 6. August (Hinspiele) sowie am 12. August (Rückspiel). Die Anstoßzeiten werden bis 25. Juli bekanntgegeben. Der FC Salzburg hätte im Hinspiel Heimrecht, das Rückspiel würde in Belgien ausgetragen werden.

Zuerst muss Brann Bergen besiegt werden

Noch ist das allerdings Zukunftsmusik, erst muss das Team von Thomas Letsch die zweite Runde überstehen. Gegen den SK Brann Bergen geht es am Mittwoch ab 19:00 Uhr auswärts in Norwegen (zum LIVE-Ticker>>>), ehe das Rückspiel am 30. Juli ab 20:45 Uhr in Salzburg steigt.

Unterliegt Salzburg den Norwegern, wechselt man in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Europa League. Dort würde der Sieger aus dem Duell zwischen dem RSC Anderlecht und BK Häcken warten. Das Hinspiel wäre am 7. August daheim, am 14. August würde auswärts das Rückspiel steigen.

Das waren Salzburgs bisherige CL-Quali-Anläufe