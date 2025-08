Fitz bewahrt Austria vor Auftakt-Pleite beim GAK

Austria Wien rettet danke eines späten Fitz-Treffers zum Auftakt in die ADMIRAL Bundesliga ein 2:2-Remis gegen den GAK.

Die Grazer gehen zweimal in Führung: Neuzugang Ramiz Harakaté trifft in der 22. Minute selbst zum 1:0 und bereitet in der zweiten Halbzeit auch das 2:1 durch Tio Cipot (56.) vor. Die "Veilchen" beweisen aber Moral. Kurz vor der Pause kann Sarkaria nach Fitz-Vorarbeit ausgleichen (44.). In der 86. Minute rettet Austrias Spielmacher mit seinem Tor zum 2:2 (86.) den Gästen zumindest einen Punkt.

Doch der Reihe nach: Die Austria gibt zu Beginn klar den Ton an. Nach einem schnellen Vorstoß hat Barry die erste gute Chance (8.). Sein Abschluss aus elf Metern aufs kurze Eck wird jedoch von Meierhofer stark pariert.

GAK eiskalt

Nach der ersten Viertelstunde kommen die Hausherren besser ins Spiel und beweisen Effizienz. Nach einem zu kurzen Abschlag ins Zentrum von Sahin-Radlinger schaltet Koch schnell und setzt Harakaté ein. Dieser zieht aus 20 Metern ab und trifft ins kurze Eck zur Führung (22.).

Die Austria braucht ein wenig, um sich zu erholen, ist dann aber wieder spielbestimmend. Erst reklamiert Dragovic in Folge eines Fitz-Freistoßes vergeblich Elfmeter (31.), dann ist Meierhofer erneut gegen Malone zur Stelle (33.). Ein Abschluss von Fitz aus der Distanz (39.) landet neben dem Tor.

Sarkaria gelingt der Ausgleich

Kurz vor der Pause klappt es dann aber für die "Veilchen": Nach einer Ecke kommt der Ball über Umwege wieder zurück zu Fitz, der mit einer perfekten Flanke Sarkaria bedient. Der Rückkehrer, der bis dahin glücklos blieb, muss aus kurzer Distanz nur noch einnicken (44.). Mit dem 1:1 geht es in die Kabinen.

Nach der Pause gibt es sofort einen Aufreger. Barrys Abschluss trifft Italiano aus kurzer Distanz an der Hand, diese ist weit vom Körper weggestreckt. Schiedsrichter Ebner entscheidet zunächst auf Strafstoß, nimmt diesen nach VAR-Intervention aber wieder zurück.

Quasi im Gegenzug schlägt der GAK wieder zu: Erneut ist es der umtriebige Harakté, der per Querpass die perfekte Vorlage für Cipot liefert, der aus fünf Metern nur noch zum 2:1 einschieben muss (56.).

Fitz rettet Austria einen Punkt

Die Gäste sind um eine schnelle Antwort bemüht. Sarkaria trifft nach einer schönen Kombination mit Fitz (58.) den Ball nicht mehr richtig. Joker Eggestein setzt den Ball aus möglicher Abseits-Position alleinstehend vor Meierhofer an die Stange (63.).

Nach einer rund dreiminütigen Pyro-Unterbrechung taucht dann der GAK wieder gefährlich im Austria-Strafraum auf, doch Joker Hofleitner kann den Ball nicht kontrollieren.

Die Austria agiert lange zu harmlos. Bis auf zwei Kopfbälle von den eingewechselten Eggestein und Botic schaut offensiv nichts Zählbares heraus.

Doch just als die meisten dachten, dass der Außenseiter den Sieg über die Zeit bringt, schlagen die "Veilchen" zu. Nach einer flachen und scharfen Hereingabe von Eggestein lässt Botic abtropfen und Fitz verwandelt aus elf Metern staubtrocken ins Eck zum 2:2 (86.). Die Austria drückt danach noch auf den Siegtreffer. Dieser gelingt aber nicht mehr.