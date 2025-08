Der SK Rapid und der FK Austria Wien wissen, mit wem sie es im Playoff zur UEFA Conference League zu tun bekommen könnten.

Wie die Auslosung in Nyon ergeben hat, würden die Hütteldorfer in der finalen Qualifikationsrunde auf den Sieger der Begegnung AIK (Schweden) gegen ETO FC Györ (HUN) treffen.

Gespielt wird am 21. und 28. August. Das Hinspiel findet auswärts statt, das Rückspiel dann in Wien.

Zuvor müssen die Hütteldorfer jedoch die Hürde Dundee United überstehen. Das Hinspiel in Wien steigt bereits an diesem Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker), eine Woche später findet das Rückspiel in Schottland statt.

Austria nach Slowenien oder Schweiz

Die Wiener Austria würde in einem möglichen Playoff auf den FC Lugano (Schweiz) oder NK Celje (Slowenien) treffen.

Zuvor duellieren sich die "Veilchen" noch mit Banik Ostrava aus Tschechien um den Einzug ins Playoff. Die Helm-Elf muss am 7. August zunächst auswärts ran (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker), ehe eine Woche später vor eigenem Publikum das Rückspiel stattfindet.

Spieltermine für die finale Playoff-Qualifikationsrunde sind ebenfalls der 21. und der 28. August. Die Austria würde zunächst auswärts spielen, das Rückspiel steigt in Wien.

Überstehen Rapid und die Austria das Playoff, hat man sich für die Ligaphase der UEFA Conference League qualifiziert.

Auch der WAC kennt seine potenziellen Gegner für das Conference-League-Playoff >>>

Die Rekord-Zugänge der 12 Bundesliga-Klubs