Der SK Sturm Graz und der FC Salzburg kennen ihre letzten potenziellen Hürden auf dem Weg in die Ligaphase der UEFA Champions League 2025/26.

Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergibt, trifft Sturm Graz im Champions-Weg des Playoffs auf den norwegischen Meister FK Bodo/Glimt. Sturm war ungesetzt.

Spieltermine sind der 19./20. bzw. 26./27. August. Das Hinspiel findet in Norwegen statt, das Rückspiel in Österreich.

Für Österreichs amtierenden Meister ist es der erstmalige Auftritt in dieser Europacup-Saison. Siegen sie im Playoff, ist man abermals für die Ligaphase der Champions League qualifiziert, bei einem Ausscheiden zieht man in die Ligaphase der UEFA Europa League ein.

Salzburg muss nach Schottland oder Tschechien

Auch Salzburg weiß, mit wem man es im Playoff der Champions League zu tun bekommen könnte. Dort würde im Platzierungsweg nämlich der Sieger der Paarung Glasgow Rangers gegen Viktoria Pilsen warten.

Playoff-Spieltermine wären der 19./20. bzw. 26./27. August. Salzburg würde das Hinspiel auswärts bestreiten und das Rückspiel zuhause.

Zuvor müssen die "Bullen" jedoch in der 3. Qualifikationsrunde gegen den FC Brügge bestehen. Das Hinspiel steigt am Mittwoch (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker). Scheiden die Salzburger im Duell mit Brügge aus, wechselt man automatisch in die Ligaphase der UEFA Europa League.

