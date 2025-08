Der Wolfsberger AC startet am Donnerstag in sein europäisches Abenteuer gegen PAOK Thessaloniki.

Gegen die Griechen kämpft der amtierende Sieger des UNIQA ÖFB-Cups um den Einzug ins Quali-Playoff der UEFA Europa League. Das Hinspiel steigt in Thessaloniki (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker), eine Woche später folgt im Wörthersee-Stadion die Entscheidung.

Am Montag wurde in Nyon der mögliche Europa-League-Playoff-Gegner ermittelt. Wie die Auslosung ergibt, könnten die Lavanttaler bei einem Aufstieg auf den Sieger des Duells HNK Rijeka gegen Shelbourne treffen. Der kroatische und der irische Verein treffen zunächst ebenfalls in der dritten Qualirunde der Europa League aufeinander.

Die Spieltermine für Hin- und Rückspiel sind der 21. bzw. 28. August. Der WAC würde das Hinspiel auswärts bestreiten, das Rückspiel zuhause.

Mögliche Conference-League-Gegner stehen auch fest

Gewinnt der WAC auch das Europa-League-Playoff, zieht man in die Ligaphase der Europa League ein. Bei einer Niederlage im Playoff, darf man sich mit einer Teilnahme an der Ligaphase der UEFA Conference League trösten. Sollten die Wolfsberger bereits in der 3. Qualirunde an PAOK scheitern, wechselt man ins Playoff der Conference League.

Auch hier wurden in Nyon mögliche Gegner ausgelost. Muss der WAC ins Conference-League-Playoff übersiedeln, würden dort entweder Araz-Naxcivan aus Aserbaidschan oder Omonia Nikosia aus Zypern warten. Das Hinspiel würde in Österreich steigen.

Der WAC schaffte bislang zwei Mal den Sprung in einen europäischen Hauptbewerb. 2019/2020 und 2020/21 waren die Kärntner in der Europa League vertreten.

