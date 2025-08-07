Suche
    Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik VIK
    Bröndby IF Bröndby IF BRO
    Endstand
    3:0
    1:0, 2:0
    • Nikolaj Hansen
    • Oliver Ekroth
    • Viktor Örlygur Andrason
    news

    Conference-League-Quali: Pentz' Bröndby geht in Island unter

    Für den ÖFB-Schlussmann und sein Team könnte der Europacup-Traum für diese Saison schon ausgeträumt sein.

    Patrick Pentz und Bröndby IF stehen im Europacup vor dem Aus.

    Das Hinspiel in der dritten Runde der Conference-League-Quali beim isländischen Vertreter Vikingur Reykjavik geht klar mit 0:3 verloren, Pentz steht bei den Dänen 90 Minuten im Kasten. 

    Schon in der ersten Hälfte haben die Isländer Feldvorteile, Hansen münzt diese in Zählbares um (44.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ist es Ekroht der zum 2:0 netzen kann (47.).

    In der Schlussphase schießt Andrason ein noch deutlicheres Polster für das Rückspiel heraus (82.). Das Rückspiel steigt kommenden Donnerstag (19:30 Uhr) - und wird für Bröndby zur Monsteraufgabe. 

     

