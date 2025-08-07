Kühbauer hadert: "Große Möglichkeit liegen gelassen"

Der Wolfsberger AC startet mit einem starken Auftritt in die Europacupsaison.

In der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League gibt es gegen PAOK Saloniki ein 0:0. Dabei hätten es die Wolfsberger durchaus verdient gehabt, als Sieger vom Platz zu gehen. (Zum Spielbericht>>>)

Die Kärntner ließen hinten über die gesamte Partie nichts anbrennen, jedoch gelang es ihnen vorne nicht, den Ball über die Linie zu bringen.

"Unglaublich gutes Spiel"

WAC-Trainer Didi Kühbauer zeigt sich nach der Partie zufrieden, hadert aber mit der Chancenverwertung: "Wir haben heute eine große Möglichkeit liegen gelassen. In der ersten Halbzeit haben wir ein unglaublich gutes Spiel gemacht, auch in der zweiten Halbzeit haben wir es unglaublich gut gemacht, aber wir haben uns leider nicht mit Toren belohnt. Das ist der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft machen kann."

Trotz der starken Leistung seiner Mannschaft sieht Kühbauer die Favoritenrolle fürs Rückspiel bei PAOK: "Wir wollen natürlich zu Hause den Sack zumachen, aber wir wissen ganz genau, dass PAOK Qualität hat. Wenn wir die Tore geschossen hätten, wärs vielleicht im Rückspiel etwas einfacher geworden. Wir brauchen wieder eine ähnliche Leistung."

Ob es der WAC der auch im Rückspiel schafft so eine starke Leistung auf den Platz zu bringen und die favorisierten Griechen aus dem Bewerb zu werfen, zeigt sich nächsten Donnerstag um 19:00 in Klagenfurt (Live-Ticker).