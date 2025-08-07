Suche
    FC Banik Ostrava FC Banik Ostrava FCB
    FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
    Endstand
    4:3
    2:1, 2:2
    • Michal Kohut
    • David Buchta
    • Daniel Holzer
    • Erik Prekop
    • Maurice Malone
    • Dominik Fitz
    • Manprit Sarkaria
    news

    Frust bei der Austria: "Kriegen viel zu leicht Tore"

    Die Veilchen müssen die Heimreise mit einer Niederlage antreten. Vor allem die Defensive bereitet den Wienern große Sorgen.

    Frust bei der Austria: Foto: © GEPA
    Textquelle: © Laola1/APA

    Drei Tore erzielt und trotzdem verloren!

    Der FK Austria Wien kassierte im Hinspiel der dritten Qualirunde zur UEFA Conference League bei Banik Ostrava eine spektakuläre 3:4-Niederlage und muss damit im Rückspiel in Wien-Favoriten nun liefern (zum Spielbericht >>>).

    "Es ist wie in den letzten Wochen immer das Gleiche. Wir kriegen viel zu leicht Tore. Wenn das so weitergeht, werden wir kein Spiel gewinnen in nächster Zeit. Wir müssen das ganz, ganz rasch abstellen, dass wir so leicht Tore bekommen", zeigte sich Torschütze Dominik Fitz nach Schlusspfiff frustriert.

    Frühe Führung - dann dreht Ostrava komplett auf

    Wie schon im UNIQA-ÖFB-Cup offenbarten die Veilchen große defensive Schwächen, die der Gegner eiskalt bestrafte. Und das, obwohl die Austria eigentlich perfekt in die Partie startete und durch Maurice Malone früh in Führung ging (4.).

    Danach riss irgendwie komplett der Faden und Ostrava stellte die Partie mit drei Treffern komplett auf den Kopf.

    "In dem Spiel hat es zwei Phasen gegeben, wo wir nicht das gezeigt haben, was wir zeigen wollen. Das war die Phase, wo wir das 1:1 und das 2:1 kassiert haben, und das war diese Phase kurz nach dem 3:1. In vielen anderen Phasen haben wir gezeigt, was in uns steckt. Aber das Spiel hat auch gezeigt, das musst du über 90 Minuten liefern können, wenn du da mit einem positiven Ergebnis heimfahren willst", bilanzierte Trainer Stephan Helm die Partie.

    Kurze Hoffnung wird wieder zerstört

    Gezeigt hat die Austria nach dem 1:3-Rückstand nur kurz, was in ihnen steckt. Fitz per Abstauber und Manprit Sarkaria konnten die Partie nochmal ausgleichen (67./79.). Doch dann war man bei einem Freistoß unaufmerksam und gab das Remis noch aus der Hand (82.).

    "Da wäre wieder viel mehr drinnen gewesen heute. Wir haben wieder drei Tore gemacht. Es ist halt extrem bitter, wenn du in Ostrava drei Tore schießt und trotzdem verlierst. Da müssen wir uns hinterfragen, was wir falsch machen defensiv", so Fitz.

    Ähnlich sah das auch Verteidiger Reinhold Ranftl: "Ich habe ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, wo Kleinigkeiten entscheiden, die sie halt besser gemacht haben. Ab Minute 15, 20 haben wir uns zu wenig zugetraut und auch nicht mehr die Zweikämpfe gewonnen. Die Tore waren sehr, sehr unnötig, was uns zu oft passiert. Speziell bei Standardsituationen, wo immer wieder der Hut brennt. Da müssen wir uns steigern, weil sonst wird das nächste Woche wieder sehr schwer. Auf die zweiten Halbzeit können wir aufbauen."

    Noch ist zwar noch nichts verloren, trotzdem muss die Austria nun im Rückspiel (Donnerstag ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) mehr zeigen, wenn sie ins Playoff einziehen will.

    Kommentare