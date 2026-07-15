Während die WM in der spannenden Schlussphase angelangt ist, bereitet sich die Austria bereits auf die Conference League vor.

Nun steht der Gegner fest. In der zweiten Qualifikationsrunde treffen die Wiener auf FK Liepāja aus Lettland.

Nach einem 1:0-Heimsieg im Hinspiel der ersten Runde der Conference-League-Qualifikation legen die Letten in Montenegro gegen Decic Tuzi einen 2:1-Sieg nach Rückstand nach.

Liepāja mit Erfolgslauf

Der Tabellenvierte Lettlands steht mitten im Ligabetrieb, hat zuletzt aber auf nationaler Ebene nur eines der jüngsten sechs Spiele nicht verloren.

Die Austria tritt am 23. Juli zunächst auswärts an, das Rückspiel in Wien folgt eine Woche später.