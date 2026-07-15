Mit Traumtor! Rapid gewinnt Test gegen Panathinaikos klar

Der SK Rapid gewinnt das Testspiel am Mittwoch gegen Panathinaikos FC, das über 120 Minuten geht, deutlich mit 4:1.

Marco Tilio (14.), Tonni Adamsen (37.), Moulaye Haidara (43.) und Louis Schaub (88.) tragen sich im Allianz Stadion in die Schützenliste ein.

Abwehr-Youngster Jakob Schöller führt die Hütteldorfer zu Beginn als Kapitän aufs Feld. Offensivspieler Petter Nosa Dahl fehlt angeschlagen.

Für die Grün-Weißen geht es gut los: Tilio kommt infolge eines Zweikampfes von Sommer-Neuzugang Adamsen im Strafraum frei zum Abschluss und schweißt die Kugel zum 1:0 ins linke Eck (14.).

Noch vor der Pause legt Rapid mit zwei Treffern nach. Nach der Vorarbeit von Yusuf Demir schiebt Adamsen zum 2:0 ein (37.). Haidara erhöht eiskalt auf 3:0 (43.).

Schaub trifft sehenswert

Nach einer Stunde wechselt Trainer Johannes Hoff Thorup die Mannschaft komplett durch.

Matthias Seidl übernimmt die Kapitänsbinde. Auch Louis Schaub ist neu auf dem Feld und zeigt vor der 90-Minuten-Marke auf. Der 31-Jährige erhöht per direktem Eckball-Tor auf 4:0 (88.). In der 107. Minute erzielt Pavlos Pantelidis den Ehrentreffer zum 1:4 für die Griechen.

Am kommenden Samstag (19:00 Uhr) treffen die Hütteldorfer in einem weiteren internationalen Testspiel auf den deutschen Bundesligisten HSV.

Rund eine Woche später startet Rapid im UNIQA ÖFB Cup gegen den SV Wienerberg in die Pflichtspielsaison.