Er ist der neue Favorit auf das Amt des italienischen Teamchefs

In Italien kristallisiert sich ein Favorit auf das Amt des Nationalteamtrainers heraus.

Wie "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der Ex-Weltmeister Andrea Pirlo aktuell in der Pole Position stehen. Auch Antonio Conte, Roberto Mancini und Pep Guardiola sind weiter im Gespräch.

Die Spielphilosophie des ehemaligen Milan- und Juve-Stars soll den Verantwortlichen jedoch besonders zusagen. Pirlo (47) coacht aktuell United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Davor arbeitete er bei Sampdoria, Karagümrük und Juventus.

Präsident Malago will Guardiola

Dennoch wünscht sich Giovanni Malago, Präsident des italienischen Verbandes FIGC, weiterhin Guardiola. "Niemand kann bestreiten, dass es etwas sehr Bedeutendes wäre, Pep Guardiola als Nationaltrainer Italiens zu haben", erklärt er gegenüber "Sky Italia".

Er sagt aber auch: "Ob er die passende Wahl ist und ob es dafür die nötige Übereinstimmung gibt, muss sich erst noch zeigen." Gerade finanziell könnte es schwierig werden, den Wunschkandidaten zu locken.

Italien steht nach der dritten verpassten WM-Teilnahme in Folge jedenfalls unter Druck. Die EM 2028 und die WM 2030 sind klar die nächsten Ziele.

Eine Trainer-Entscheidung soll bis zum 23. Juli getroffen werden.