Offiziell: Italien hat einen neuen Teamchef

Die Teamchefsuche in Italien findet ein Ende. Wie der italienische Verband mitteilt, kehrt Ex-Coach Roberto Mancini ins Amt zurück.

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Infolge des Scheiterns des Engagements von Pirlo traten wiederum die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück.

Mancini war bereits zwischen 2018 und 2023 Teamchef Italiens, 2021 gewann er mit seinem Heimatland die Europameisterschaft.

Unrühmlicher Abgang vor drei Jahren

Nach dem Verpassen der WM 2022 war sein Abschied im August 2023 unrühmlich. Damals wechselte er als Teamchef nach Saudi-Arabien, im Oktober 2024 endete das Kapitel dort bereits.

Zwischen November 2025 und Juni 2026 trainierte er noch Al-Sadd in Katar.

Auf Mancini wartet die Aufgabe EM 2028, danach soll er Italien wieder zu einer WM führen. Zuletzt war man vor zwölf Jahren qualifiziert, die WM-K.-o.-Phase wurde seit 2006 (damals Weltmeister) nicht mehr erreicht.

Ranieri als Technischer Direktor installiert

An der Seite Mancinis arbeitet von nun an Claudio Ranieri (74), der frühere Trainer der AS Roma. Er wurde als Technischer Direktor ernannt.

Erst am Dienstag wies Giorgio Chiellini Spekulationen über einen Wechsel zum italienischen Verband als Technischer Direktor zurück. "Ich möchte klarstellen, dass ich mit meiner Rolle bei Juventus glücklich bin", sagte der frühere Nationalspieler.

Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Manager bei seinem früheren Verein Juventus Turin.