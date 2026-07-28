Schock um Ex-Sturm-Profi Mohammed Fuseini (24)!

Wie "De Telegraaf" berichtet, wurde der Stürmer am Sonntag brutal ausgeraubt. Demnach sei er aus dem Auto gezogen und ihm sein Handy entrissen worden.

Fuseini verteidigte sich tapfer

Während er von zwei Angreifern gehalten worden sei, habe ein dritter Räuber seine Geldbörse und seine Uhr entwendet.

Insgesamt hätten es fünf maskierte Männer auf ihn abgesehen, Fuseini habe sich demnach tapfer verteidigt.

Stürmer trainiert wieder

Nach dem sich die Männer bedienten, hätten sie Fuseini fallengelassen und seien geflohen. Dem Ghanaer geht es aber wieder gut.

"Mohamed Fuseini begab sich im Anschluss für eine Untersuchung ins Krankenhaus und wurde von der Brüsseler Polizei gut betreut – wir danken ihr für ihre gute Arbeit. Körperlich sind die Verletzungen nicht allzu schwerwiegend; er hat gestern bereits wieder wie gewohnt trainiert", heißt es von seinem Klub Union St. Gilloise.

Fuseini wechselte im Februar 2022 zum SK Sturm Graz, im Frühjahr 2024 war er Leihspieler bei Randers FC in Dänemark. Im Sommer 2024 wurde er fix für zwei Millionen Euro nach Belgien verkauft.

In Österreich lief er 18 Mal in der ADMIRAL Bundesliga und 23 Mal in der ADMIRAL 2. Liga (für Sturm II) auf.