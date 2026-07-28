England testet kuriose Regel gegen Goalie-Zeitspiel

In England kommt es zu einer neuen Regel, die unsportliches Zeitspiel von Torhütern eindämmen soll.

Ist das Spiel aufgrund einer Tormann-Verletzung unterbrochen, muss der Trainer einen Feldspieler ernennen der für 60 Sekunden vom Platz muss. Verlässt innerhalb von zehn Sekunden kein Kicker das Spielfeld, muss automatisch der Kapitän runter. Geplant ist es als Pilotprojekt für 2026/27.

Es gibt Ausnahmen

"Der Versuch wird im gesamten professionellen Männer- und Frauenfußball in England umgesetzt und zielt darauf ab, Situationen zu regeln, in denen Torhüter-Verletzungen dazu genutzt werden, den Spielfluss zu stören, das Spiel zu verlangsamen oder Gelegenheiten für taktische Anweisungen zu schaffen", heißt es.

Es gibt aber Ausnahmen. Muss der Tormann nach einem Foul behandelt werden, gilt die Regel nicht. Gleiches gilt, wenn der Goalie mit einem anderen Spieler zusammenprallt oder blutet.