Javier "Chicharito" Hernández setzt seine Karriere überraschend fort.

Der ehemalige mexikanische Nationalspieler wechselt zu Atlético Dallas und wird dort zum ersten Neuzugang der neuen USL-Championship-Franchise.

Der 38-Jährige kehrt damit nach einer längeren Pause auf den Fußballplatz zurück. Sein bislang letztes Pflichtspiel absolvierte Hernández im November 2025 für seinen Jugendklub Chivas Guadalajara, den er im vergangenen Jänner verließ. Seitdem war der Stürmer vereinslos.

Für den Angreifer, der unter anderem für Manchester United und Real Madrid spielte, ist es bereits die neunte Station seiner Profikarriere.

Mit dem Wechsel räumt Hernández auch Spekulationen über ein mögliches Karriereende aus. Bereits bei seinem Wechsel zu LA Galaxy im Jahr 2020 hatte er die MLS als den "Beginn des Ruhestands" bezeichnet.

Dallas steigt neu in die USL-Championship ein

Atlético Dallas steigt erst 2027 in die USL Championship ein, die zweithöchste Spielklasse im US-Fußball hinter der MLS.

Bereits im Februar hatte der Verein den früheren LaLiga- und Ligue-1-Profi Peter Luccin als ersten Cheftrainer vorgestellt. Hernández, der mit 52 Treffern Rekordtorschütze Mexikos ist, ist nun der erste Spieler, den der Klub für seine Premierensaison verpflichtet.

"Ich glaube, Dallas verdient einen Klub, der die Leidenschaft für Fußball, die Vielfalt und die Zukunft dieser Stadt widerspiegelt", so Hernández in einer Mitteilung.

"Ich möchte helfen, eine Siegermentalität aufzubauen, junge Spieler in Nordtexas inspirieren und den Fans vom ersten Tag an eine Mannschaft geben, an die sie glauben können. Ich bin nicht hierhergekommen, um meine Karriere ausklingen zu lassen. Ich bin hier, um die Zukunft des Fußballs in Dallas mitzugestalten", ergänzt er.